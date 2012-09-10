希拉里敦促日韩就岛屿争端保持克制

路透符拉迪沃斯托克9月9日电（记者 Andrew Quinn）---美国国务卿希拉里周日称，她认为日本与韩国已准备好缓和双方岛屿主权争端。

希拉里称，在参加俄罗斯符拉迪沃斯托克亚太经济合作组织（APEC）会议期间，她分别与日本首相野田佳彦以及韩国总统李明博进行了会晤，并敦促他们在双方领土争端上作出让步。

“我向他们俩提到了这些问题，并告诉他们，双方的利益取决於缓和氛围，以及协调配合采取冷静与克制的态度，”希拉里在新闻发布会上表示。

“我想这些话他们听进去了。”

上月李明博登上日韩争议的独岛（日本称为“竹岛”），成为韩国首位登上这一岛屿的总统，引发两国关系紧张。

而与此同时，日本与中国关於钓鱼岛的争端，也在中国国内激起反日抗议。

在希拉里参加APEC峰会以及访问北京之前，中国还警告美国不要插手南中国海争端。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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