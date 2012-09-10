希拉里敦促日韩就岛屿争端保持克制

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透符拉迪沃斯托克9月9日电（记者 Andrew Quinn）---美国国务卿希拉里周日称，她认为日本与韩国已准备好缓和双方岛屿主权争端。
希拉里称，在参加俄罗斯符拉迪沃斯托克亚太经济合作组织（APEC）会议期间，她分别与日本首相野田佳彦以及韩国总统李明博进行了会晤，并敦促他们在双方领土争端上作出让步。
“我向他们俩提到了这些问题，并告诉他们，双方的利益取决於缓和氛围，以及协调配合采取冷静与克制的态度，”希拉里在新闻发布会上表示。
“我想这些话他们听进去了。”
上月李明博登上日韩争议的独岛（日本称为“竹岛”），成为韩国首位登上这一岛屿的总统，引发两国关系紧张。
而与此同时，日本与中国关於钓鱼岛的争端，也在中国国内激起反日抗议。
在希拉里参加APEC峰会以及访问北京之前，中国还警告美国不要插手南中国海争端。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透首尔2月15日 - 据听过韩国情报机构报告的国会议员称，情报机构周三表示，朝鲜领导人金正恩同父异母的兄弟金正男是被两名疑似朝鲜女特工毒死的。
路透北京2月15日 - 福建省厦门市中级人民法院微博周三宣布，河北省委原书记周本顺因受贿罪被判处有期徒刑15年，并处没收个人财产200万元人民币；对周本顺受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。