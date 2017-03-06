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时事要闻 | 2017年 3月 6日 星期一 08:47 BJT

安倍晋三称朝鲜发射了四枚弹道导弹 日本提出强烈抗议

路透东京3月6日 - 日本首相安倍晋三表示，在朝鲜周一稍早发射了四枚弹道导弹之后，日本已向朝鲜提出“强烈抗议”。有三枚导弹似乎落入了日本的专属经济区。

“这次最新的导弹发射明显证明来自朝鲜的新威胁，”安倍在其官邸对记者表示。

韩国军方表示，朝鲜周一清晨从东仓里(TONGCHANG-RI)地区发射一枚不明飞弹，该地区有一个导弹基地。这可能是朝鲜针对上周开始的美韩军事演习的报复行动。(完)

(编译 张涛；审校 张若琪)

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