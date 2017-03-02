焦点：工人少了工资涨了 日本企业感受到人口结构之痛

路透东京3月2日 - 如果要问日本最大的托儿所连锁机构JP-Holdings(2749.T)的社长Kazuhiro Ogita，什么是他最大的烦恼，他会脱口而出：工人和工资，前者不足，而后者太高。

在需求高涨之际却找不到足够的人手，JP-Holdings只好支付更高的加班工资并招聘兼职来补充轮班。这种情况正在侵蚀其获利--此趋势在日本的劳动密集型行业非常普遍，不论是快递公司还是餐馆，甚至是有着40万名员工的邮政系统。

日本最大三座城市的12月临时工平均工资较上年同期增加2.1%至每小时1,006日圆(8.83美元)。铲车司机的工资上涨了13.8%，饭店职员的工资涨了4%。

根据路透对193家大公司财报的分析，劳动力成本与整体营收之比处于至少五年来最高位。

虽然出现这种状况，但普通工人的基本工资则保持不变，尽管首相安倍晋三敦促企业加薪，以提高消费者支出，这使得经济面临成本上涨但增长停滞的风险。

对部分公司而言，劳动力短缺迫使它们不得不做出应对并提高效率。制造企业增加了自动化和机器人的使用率，建筑公司和便利店则增加外国劳工的聘用。

但这些并非适用于所有公司的选项。JP-Holdings需要的是通过严格日语考试的合格老师。对成本的影响已经促使该公司将截止3月财年营业利润预估砍去三分之一，至10.5亿日圆(930万美元)，上年同期为18亿日圆。

“我们不能依靠机器人来照顾孩子，”Ogita。“我们有更大的空间，就是没有老师，对我们而言就是错过了商机。”

即便是在开出更高工资的情况下，快递公司Yamato Holdings Co (9064.T)的招聘也不顺利。该公司的黑猫商标在日本广为人知。

拜网路购物热之赐，Yamato的包裹量和营收在财年的最近九个月大增，但工资成本增加将这段期间的营业利润削减了6.5%。

“我们就是找不到足够的员工。”该公司6万名会员的工会秘书长Yasuo Katayama表示。“公司曾说将采取一些行动，但还是不够。管理层得对包裹量重新考虑。

**人力池缩小**

受创最严重的是中小型企业，它们可用来投资的现金较少。据日本商工会议所的调查，员工数在100-300人的企业中，有三分之二都表示面临劳工短缺，高于一年前的59%。

但即便是像日本邮政 (6178.T)这样的企业也显得吃力。

“如今问起任何企业主，它们面临的最大问题是什么，回答都是人力短缺和(薪资)成本增加。”日本邮政社长长门正贡说。“我们有40万员工，因此这对我们来说是个大问题。

受人力成本和养老金调整的影响，截至12月的九个月，日本邮政在邮递和后勤业务的营业利润减少一半以上，至21亿日圆，。

没什么能带来乐观情绪。日本适龄劳动人口从1995年高峰时的8,720万人，降至2015年的7,590万人，预计到2060年将下滑至4,400万人。

外籍员工弥补了一些劳动力缺口，去年外藉员工数量首次超过100万人，但面对社会和政治阻力，日本政府不愿大幅放宽限制，安倍政府不断鼓励企业率先雇佣更多妇女和年龄较大的员工。

语言和资格门槛亦构成障碍。

但劳动力短缺的一个正面影响是，可能将缩窄受薪和非受薪员工的薪资待遇，这正是安倍政府一直通过倡导“同工同酬”所希望达到的目的。

薪资上涨可能还会使更多劳动力回到就业大军，但其对经济复苏和支出的影响则远不能确定。

野村证券资深分析师Masaki Kuwahara称，“长远来看，劳动力短缺可能将导致成本推动的通胀或滞胀，在这一情况下，做生意的成本会持续上升，而经济却停滞不前。”(完)