日本Line料成为今年最大科技业IPO 但成长计划遭质疑

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京6月26日 - 日本讯息应用程序业者Line Corp (3938.T)先前将首次公开发行(IPO)延后两年，藉以争取时间来修正其财报管控不足的问题、努力规划营业计划、增聘人手，在公司估值缩水之际保留巨额现金。
Line未来三周进行IPO料将筹措约10亿美元，在全球缺乏这类交易之际，可望使其成为今年最大的科技业上市案，但持怀疑态度的基金经理人指出，Line在其本国市场成长乏力，其区域的扩张计划前景也遭受质疑。经理人同时怀疑其广告营收策略是否能奏效。
Line在IPO申报文件中指出，为了要在日本、泰国、印尼及台湾等亚洲主要市场赚更多，Line将试图从广告及提供更多在地化产品方面增加创收。
Line有很大部分的营收来自游戏及出售表情符号及电子贴图，主要角色包括布朗熊和可妮兔。
“服务、营销及贴图在地化非常重要，”Line社长出泽刚(Takeshi Idezawa)于4月时告诉路透。
有些基金经理观察到在产品云集的全球消息软件市场中，Line的增长缓慢，对该计划的评估比较谨慎。
“我没兴趣，”Bayview Asset Management投资经理Yasuo Sakuma称，该公司管理2,700亿日圆(26.4亿美元)资金。“其增长前景极差。”
“它关注的四个国家中，只有印尼有较大的成长空间，”他称。“就算在印尼，企业前景也不那么轻松。”
Line每月活跃用户过去三年在全球增长三倍后，增速逐渐下降。IPO文件显示，在3月底时，去年用户数量仅增长1,300万个，至2.18亿。该公司也没有清楚给出前景，在文件中称运营历史有限，使其“难以”预测未来表现。
根据研究机构Statista的数据，Line作为一种即时通讯工具，其使用人数在全球排名第七，排在脸书(FB.O)的WhatsApp和腾讯(0700.HK)的微信之后。
Line将在周一敲定IPO价格区间。Line发言人周五曾表示，在英国公投退出欧盟后，公司的上市计划并未有任何改变。
Line将在纽约和东京两地上市，预计是在7月14-15日挂牌，估值料为5,880亿日圆左右（57.5亿美元），从而成为继日本邮政(6178.T)去年120亿美元IPO之后的日本最大一宗上市交易。
Line的最终估值可能远低于韩国母公司Naver Corp (035420.KS)此前在2013-2014年谈及上市计划时，投资者所预期的100-200亿美元。不过，Line也没有太多选择，只能静待。
Line拒绝就此置评，指出IPO之前存在对媒体的静默期。（完）
(编译 张明钧/王丽鑫/高琦 审校 刘秀红/孙茉莉/王颖)
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