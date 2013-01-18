“以邻为壑”宽松政策并非一无是处

作者 钟华

路透北京1月18日 - 日本央行最近迫于政治压力有望再扩大宽松政策,可能引发新一轮货币竞相贬值的全球货币战争,并损及全球贸易和相关经济体.这种被称为"以邻为壑"的宽松政策因此招致美联储和俄罗斯央行官员等公开非议.

不过,一国宽松政策及外汇干预对他国并非一无是处,可能导致更多资本流入中国等新兴经济体,尤其是日元有很强套利货币属性,进而降低融资成本和全球中长期利率水平,并提高资产价格和刺激投资扩张.

这种宽松政策的边际溢出效应有助于包括中国等处于相对低迷中的其他经济体逐步恢复.比如,人民币汇率走势从去年7月开始从贬值预期逆转,部分一线房地产等资产价格自去年9月后迅速上涨.

然而,各国若竞相施行长期的宽松政策,可能引发未来的长期潜在通胀等风险也不容忽视.尽管货币主义在全球央行宽松政策的当前实证效果中饱受一定挑战,但过多的货币总会通过某种形式在物价上表现出来.这从美国30年等超长期国债收益率趋势性上行已经有所折射.

当前的宽松政策干预推动债市收益率下移,已在美国、欧洲等债券市场得到明确证据.当然,随着量化宽松政策不断加码,政策在市场收益率变化所反映出的边际效应有所弱化.

国际清算银行(BIS)通过对日本政府2003-04年外汇干预影响分析也认为,日本当时将购得的美元投资于美国国债,不但推低了美债收益率,还使全球长期利率下行,包括工业国家的10年期国债收益率、部分参与全球经济活动较高的新兴国家债券收益率等.

BIS估算显示,每一万亿日圆的外汇干预导致美国国债收益率下降8.9个基点(bp),英国国债收益率也下降了7.2个bp,欧元区国家债券收益率降幅在4.5-5.0个bp,中国10年期国债收益率也下降了14.3个bp.

如今,日本央行可能迎合日本首相安倍晋三更大胆措施对抗通缩的要求.路透周五报导,日本央行下周将考虑舍弃0.1%的短期利率下限,并承诺开放式购买资产至2%通胀目标在望.

让我们再度审视历史.日本自上世纪九十年代资产泡沫破灭以来,就采取量化宽松政策,却长期处于经济萎缩及通缩威胁之中,故获"失去十年"之名.而同期日本国民生产总值(GNP)和可支配收入在2003年资产负债表衰退基本修复后,都在持续扩张.

以此来看,在老龄化如此严重的今日日本,通缩现象可能并非仅由资产负债表衰退因素所致.因此,日本央行货币政策若施行2%通胀目标制,可能在现实效果上会面临较大挑战.

当然,日本当前前面通缩威胁,的确令人忧虑,其去年11月消费价格指数(CPI)已经重新滑入负区间的-0.1%;而当月产能利用率指数亦较上月下滑0.2%至82.2.

除通胀指标之外,日本对外贸易也在面临大幅萎缩,施行宽松政策干预汇率,也为题中之义.汇率作为商品价格另一面,汇率走升的确会损及一国商品在国际市场上的竞争力.采取抑制本国货币汇率的"以邻为壑"汇率干预政策,就可能对外贸增长带来一定好处.

但事实上,一国贸易增长与否并非完全由一国汇率决定.譬如,中国去年12月出口同比增长跃升至14.1%,而当月美元兑人民币汇率总体变化不大.

而工业数据显示,日本去年11月工业生产还较上月下滑1.4%;日本制造业采购经理人指数(PMI)近一年来处于持续萎缩的区间,显示日本制造业依然低迷,其在全球产业再平衡和竞争力在下降,尤其要弱于德国.

与日本再施宽松政策预期之时,美联储依然维持购买偿债计划,从而抑制了美国短期利率上行.但美国长期国债收益率上行趋势已有所显现,尤其是30年期国债收益率上行趋势更为明显.而未来潜在的通胀走势往往蕴藏在长期国债收益率之中.(完)

(审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。