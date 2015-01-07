日本麦当劳今天将举行记者会 说明鸡块发现塑料问题

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透东京1月7日 - 据日本放送协会(NHK)报导，日本麦当劳(2702.T)将在周三举行记者会，说明麦乐鸡里发现塑料问题的进展，以及针对食品安全将采取的措施。
周末时日本北部青森县一家麦当劳餐厅的麦乐鸡(麦克鸡块)中发现一片3-4厘米的塑料(乙烯基)。麦当劳称，当天停售了提供问题鸡块的泰国工厂的所有鸡块产品。
去年夏天，中国供应商福喜被曝出食品安全丑闻后，日本麦当劳改从三家泰国工厂采购鸡肉。(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪)
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路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)