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时事要闻 | 2015年 1月 7日 星期三 09:03 BJT

日本麦当劳今天将举行记者会 说明鸡块发现塑料问题

路透东京1月7日 - 据日本放送协会(NHK)报导，日本麦当劳(2702.T)将在周三举行记者会，说明麦乐鸡里发现塑料问题的进展，以及针对食品安全将采取的措施。

周末时日本北部青森县一家麦当劳餐厅的麦乐鸡(麦克鸡块)中发现一片3-4厘米的塑料(乙烯基)。麦当劳称，当天停售了提供问题鸡块的泰国工厂的所有鸡块产品。

去年夏天，中国供应商福喜被曝出食品安全丑闻后，日本麦当劳改从三家泰国工厂采购鸡肉。(完)

(编译 李春喜 审校 李婷仪)

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