日本12月核心机械订单跌幅创纪录 安倍经济学前景蒙阴

* 12月核心机械订单较前月下滑15.7%，预估为下滑4.1%

* 第四季核心机械订单较前季增长1.5%，预计今年第一季或下滑2.9%

* 资本支出是安倍经济学能否成功的关键

* 企业储存现金，因为仍然对增加支出存有戒慎

路透东京2月12日 -日本12月核心机械订单创纪录最大跌幅，因此有理由担心日本制造业态势并未达到能够提振该国经济持续复苏的程度。

12月核心机械订单大跌15.7%，跌幅远大于市场预估的下滑4.1%，且是2005财年有可比数据以来的最大跌幅。该数据被视为资本支出的领先指标。

该数据可能增强外界对于首相安倍晋三促通胀政策的怀疑。该政策即为所周知的“安倍经济学”，旨在通过大规模的财政和货币刺激措施，将日本经济拉离数十年的通缩。

日本尚未完成结构性改革，同时亦未能扶持外界对经济成长的信心并进而安抚制造商。日本制造商在不断的移师海外，已摆脱停滞的经济局面和避免成本的上升。

上周，全球最大的汽车零件生产商之一--电装株式会社(6902.T)将截至3月底财年的资本支出目标，从2,800亿日圆上调至3,050亿日圆(29.8亿美元)。不过该公司表示，增加的支出将主要用于扩大海外产能。

“我们在海外销售增长方面成绩尤为明显，不过另一个因素是，我们的一个客户把扩产的时间前移了一点，而且重点也是在海外，”该公司执行董事Kenichiro Ito在财报会议上称。

这突显出日本决策者面临的难题，因为安倍经济方案的中心是刺激资本支出，以带来就业、工资上涨和消费者支出的良性循环。

政府激进的刺激方案已经取得一些成功，过去一年经济反弹，消费者信心上升，通胀率升至五年高点，达到日本央行2%目标的一半水平。

不过，制造业者不愿在国内扩大资本支出，对过去一年来取得的经济成就带来风险。

“这个数据验证了企业在扩大资本支出方面仍很谨慎，”农林中金总合研究所经济分析师南武志表示。

“由于消费者急于在消费税上调前买进，去年非制造业曾引领资本支出，但之后非制造业态度转为谨慎。现在制造业则成为资本支出前景的关键，”他说。

**改革缓慢**

迄今为止，安倍经济学未能跟上改革的步伐，比如被长期呼吁的下调实际企业税率。除非安倍采取这类重大措施来鼓励企业活动，否则制造商还会继续将生产转移到国外。

日本的实际企业税率在35%左右，在发达国家中位居前列，并且比其他正吸引日本投资的亚洲经济体高出许多。

除此之外，日本决策层面临的另一个难题是，工资涨幅落后于经济复苏。近期数据显示，2013年日本受薪者整体现金所得停止下滑，为三年来首次，但是仍在纪录低位附近。

日本内阁府周三公布的数据亦显示，1-3月核心机械订单料较前季下降2.9%，为四个季度以来首次下滑。此外，10-12月核心订单规模在2.4兆日圆(234.4亿美元)，为2008年第三季以来最高。

上个月进行的最新月度路透企业调查(Reuters Corporate Survey)也同样鼓舞人心。调查显示，受访的日本企业中有四分之一计划在2015年3月止财年内提高资本支出，尽管短期而言似乎不太可能。

大额支出多出现在非制造业部门。

服务业企业在4月上调消费税之前已加大产出，不过分析师预计，随着需求回到正常轨道，这些行业可能会失去势头。

日本最大包裹投递公司Yamato Holdings(9064.T)3月止财年内将支出增加61%至850亿日圆，在日本各地建立仓储和物流中心。

不过，企业对进一步增加支出持谨慎态度，即便日本央行的数据显示，日本企业现坐拥约220万亿(兆)日圆现金。

数年来资本支出缺乏活力，日本企业在加大工厂和设备投资上犹豫不决，因这样的观点根深蒂固，即日本会继续陷于通缩泥潭且远无法保证经济可以持续性复苏。

日本央行自去年4月以来始终保持政策稳定，当时央行祭出大规模刺激措施后一直维持政策不变，并承诺通过积极购买资产将基础货币增加一倍，以在约两年的时间内使通胀率升至2%。日本央行将于下周举行例行政策评估。

国内生产总值(GDP)数据将于2月17日公布。根据路透访问的分析师,该数据可能显示10-12月GDP较前季增长0.7%，环比年率为增长2.8%，资本支出增长1.9%，为连续第三季上涨。(完)

(编译 侯向明/李春喜/洪曦/王翔琼；审校 王洋/高琦/许娜/石冠兰)

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