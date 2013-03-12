日本民主党支持黑田东彦任央行总裁

路透东京3月12日 - 一议员表示，日本主要反对党民主党周二决定支持政府对央行总裁的提名人选，从而使得黑田东彦出任央行总裁一事板上钉钉。

不过民主党决定反对岩田规久男出任央行副总裁的提议，因其观点激进。他的观点包括呼吁修订阻止政府控制的央行的法律。

但是根据日本国内媒体称，岩田规久男仍有可能在其他小党的支持下，在反对党掌控的参议院取得足够票数。央行人选任命案的表决预计在本周稍晚时进行。

安倍首相提名主张积极宽松政策的亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦出任日本央行总裁，两位副总裁人选为岩田规久男和央行理事中曾宏。

主要反对党同意支持中曾宏的任命案。

央行总裁及副总裁的提名人选必须在参众两院都获得通过才能生效，接替将在3月19日离任的现任总裁白川方明和其两位副手。(完)

(编译 田建华/李婷仪 审校 王丽鑫/艾茂林)

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