日本民主党支持黑田东彦任央行总裁

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透东京3月12日 - 一议员表示，日本主要反对党民主党周二决定支持政府对央行总裁的提名人选，从而使得黑田东彦出任央行总裁一事板上钉钉。
不过民主党决定反对岩田规久男出任央行副总裁的提议，因其观点激进。他的观点包括呼吁修订阻止政府控制的央行的法律。
但是根据日本国内媒体称，岩田规久男仍有可能在其他小党的支持下，在反对党掌控的参议院取得足够票数。央行人选任命案的表决预计在本周稍晚时进行。
安倍首相提名主张积极宽松政策的亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦出任日本央行总裁，两位副总裁人选为岩田规久男和央行理事中曾宏。
主要反对党同意支持中曾宏的任命案。
央行总裁及副总裁的提名人选必须在参众两院都获得通过才能生效，接替将在3月19日离任的现任总裁白川方明和其两位副手。(完)
(编译 田建华/李婷仪 审校 王丽鑫/艾茂林)
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