日本与马来西亚同意加强防务合作

路透东京5月25日 - 日本和马来西亚领导人周一称，两国同意加强安全关系，同时启动转让防御设备和技术的谈判。

“我与（马来西亚总理）纳吉布就把两国双边关系升级为战略合作伙伴关系达成了共识，”日本首相安倍晋三在联合记者会上称。

“作为具体的一步，我们同意在防御设备方面进行合作。此外，通过加大支持（马来西亚）海上执法机构，我们还将为了海上安全进行合作。”

日本内阁官房副长官加藤胜信（Katsunobu Kato）对记者称，两国尚未敲定防御设备与技术方面合作的细节，但可能包括救灾和海上安全等领域。

加藤胜信称，马来西亚是与日本进行此类合作谈判的首个东南亚国家。

他还指出，安倍与纳吉布会谈时就中国在南海填海造地表示了强烈关切。

纳吉布就在马来西亚及一些东盟国家附近海域漂流的“船上移民”问题向日本寻求帮助。

“我们认为在我们努力寻求东盟解决方案的同时，这也是一个国际问题，需要一个国际解决方案，”纳吉布在新闻发布会上说。

“因此，日方若能帮助我们缓解该问题，我们肯定非常欢迎。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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