日本制造业信心降至震後低点

2011年11月4日在东京证交所拍到的图片。

* 2月制造业信心指数为负11,非制造业为正5

* 5月制造业信心指数料为负4,非制造业为正5

* 路透调查与日本央行短观调查报告高度相关

路透东京2月23日电---周四公布的路透调查显示,2月日本制造业信心降至去年3月强震过後最低,暗示在全球需求疲软和日圆持高的情况下,这个全球第三大经济体恐怕难以迅速复苏.

这项月度调查,在人们对日本企业信心会迅速从泰国洪灾、日圆升值和欧债危机打击下快速复原的希望画了个问号.该调查与日本央行季度短观调查高度相关.

非制造业信心亦小跌,不过仍连续第八个月停留在正面水平.这类企业中包括建筑业,房地产等可能因去年灾後重建而受益的行业.

但预计制造业信心在未来三个月将会有所改善,因近期全球经济有日趋活跃的迹象,同时日圆也从纪录高位回落,不过信心仍处於悲观区域.

"我认为,日本制造商信心恶化的趋势将在2月结束,"明治安田生命首席经济师小玉佑一称.

"制造商信心料将在3月改善,因电子零件的库存调整即将结束,日圆升值造成的损失可能将减轻,全面的重建需求料将显现."

日本2月制造业景气判断指数下滑6点,至负11,为连续第三个月为负值.

这是自2011年4月以来的最低水准,当时该指数创下纪录跌幅,因3月强震和海啸引发25年来最严重的核危机,并拖累日本经济陷入衰退.

虽然第三季经济因灾後重建需求而复苏,但第四季经济萎缩0.6%,表现逊於预期,受泰国洪灾、日圆异常坚挺及需求疲弱损及出口的影响.

欲浏览日本大型制造商景气指数相关图表,请点击:(link.reuters.com/kyd76s)

根据248家企业对2月3-20日的调查报告做出的回复,日本5月制造业景气判断指数料为负4.

此外,日本2月非制造业景气判断指数下降1点至正5,且料将在5月持平於正5,受重建相关需求支撑.

"工业机械需求到达调整阶段,因欧洲和新兴经济体情况仍迟滞,且日圆一直维持强劲."一名受调的钢铁制造商称.

"我们正遭受半导体需求锐减、日圆处於历来最强势及全球经济前景变数的持续效应所苦."一名制造商称.

钢铁/非铁金属指数及电子机械产业指数分别为负22及负29,为2008年雷曼金融危机以来的最低水平,因企业面临大宗商品成本高企,而电子产品需求却呈疲弱.

12月短观调查显示,日本大型制造业在2011年最後一季转趋悲观.

日本央行上周扩大资产购买计画,并设定通胀目标1%.央行意外放松政策令日圆兑大多数主要货币均跌至多月以来的低位,激励投资客加速卖出日圆.美元盘旋在约79.75日圆,逼近周一创下的六个半月高位79.89日圆.

路透调查显示,分析师预估日本经济将在2012年逐渐复苏,因2011年3月强震的灾後重建工作终於聚积了动能.(完)

--编译 郑茵/许娜/张若琪;审校 王丽鑫/艾茂林

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。