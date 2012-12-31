日本经济: 政府计划斥资高达116亿美元扶持制造业--日经

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 政府有意购买设备和厂房,再回租给企业--日经
* 政府、租赁公司将建立特殊目的公司--日经
* 电子、机械和其他制造商均表示兴趣--日经
路透东京12月31日 - 日本经济新闻周一报导称,日本政府计划耗资多达1万亿(兆)日圆(116亿美元)向国内制造商购买机械和工厂,通过向企业新投资提供资金的方式来增强日本工业竞争力.
日经引述未具名官员消息称,这项计划料将持续逾五年,将由政府和民间部门租赁公司出资建立特殊目的公司来购买资产,随后再将资产回租给卖方.
近几年来,资产折旧高额费用,令日本制造商愈发不愿投入资金开发新技术,因此限制了与海外对手竞争的能力.
日经新闻报导称,日本政府将寻求最早在下一国会会期通过新法,但1月追加预算将提前编列最多1,000亿日圆(12亿美元)资金.
日经新闻并称,多家电子设备、工业机械和碳纤维制造商都对该计划表示兴趣,出售所得的资金可藉由资本支出或研发等途经,来支持新的增长推动力.
日本尔必达记忆体(Elpida Memory) 2012年破产,瑞萨电子 也不得不接受救助,部分原因就是这些公司背负沉重资本支出负担,以追赶三星电子 等海外竞争对手.
Panasonic 、夏普 和索尼 等日本家用电器巨擘在累积巨额财务亏损后,也正大举清理出售旗下房产和业务.
日本政府机关周一因年末假期关闭.(完) (编译 梁睿雪; 审校 蔡美珍)
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