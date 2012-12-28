日本制造业数据疲弱 令安倍晋三有更多空间推动刺激措施

2012年12月26日，日本新任首相安倍晋三在他位于东京的官邸参加一场新闻发布会。 REUTERS/Toru Hanai

* 经济数据及民意调查均支持安倍首相

* 安倍承受需快速见效的压力

* 数据令日央行饱受推出更多刺激措施的压力

* 财相麻生太郎与日央行总裁进行会晤

路透东京12月28日 - 周五出炉的日本制造业数据表现疲弱,为新任首相安倍晋三提供更多的弹药以推动大幅支出及宽松货币政策,以让该国摆脱长久的通缩及2000年来第四度的衰退局面.

对于安倍政府挹注资金进入经济面的积极姿态,日本民众及金融市场均抱持乐观其成的态度,指标日经指数.N225周五即攀升至2011年3月海啸袭击以来最高水平,而无视于工业生产跌幅远超过预估一事.

主要报纸媒体周五所发布的民意调查显示,有半数至三分之二的民众支持安倍领导的政府,且咸认提振经济为首要之务.

新政府的高层官员表示,安倍政府承受着需快速见到效果的压力.

"如果对我们无法兑现承诺的揣测越来越多,那(公众支持)将会下降,"经济财政大臣甘利明在周五上午内阁会议后的记者会上表示.

但很多分析师提醒指出,安倍将重点放在刺激措施上,而不是提高日本经济竞争力的根本结构性改革,也许只能带来短期效果,并可能让日本公共债务状况进一步恶化.日本已经是工业国家中债务状况最差的国家之一.

**日本央行的压力**

尽管日本央行在12月于四个月来第三次放宽政策,日本政府仍持续向央行施压,促其加大力度采取更多货币刺激措施.

财务大臣麻生太郎表示,央行总裁白川方明周五拜访过他,两人会面时同意在协调政策等问题上进行会谈.

安倍曾发出威胁,如果央行不采取更多积极的宽松措施,就要修改保证央行独立性的日本央行法.

周五日本公布的11月工业生产大幅减少1.7%,比市场预估的减少0.5%高出两倍多,无形中给日本央行增添更多压力.

日本12月Markit/JMMA制造业采购经理人指数(PMI)亦显示该国制造业活动萎缩速度创三年多以来最快.

日本经济已经陷入温和衰退,受累于全球需求低迷,且因中日岛屿争端导致该国对中国出口大减.

分析师预期明年年初经济成长将提速,但复苏步伐将缓慢且温和.

经济产业省对制造业者所作的调查显示,12月工业生产料将上扬6.7%,明年1月则料增长2.4%.

**推行刺激措施的借口**

"今天的数据证实经济仍处于下行轨道,这可能会成为政府推行扩张性财政政策的理由之一,"农林中金总合研究所经济分析师南武志说.

"但如果你仔细看一下数据,也有迹象显示经济可能触底反弹,因此数据或仅仅是政府动用刺激计划支撑经济复苏的一个借口而已."

在安倍晋三的施压下,日本央行也已暗示,可能在1月21-22日的会议上,把通胀目标从当前的1%上调.不过市场人士怀疑央行是否有能力实现这一目标.

周五公布的其他数据显示,日本11月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下降0.1%,符合市场的预估中值.

市场的关注焦点一直放在当局进一步放宽政策的前景,及其对日圆汇率的影响方面.日圆兑美元已结束长期的上涨趋势,并跌至逾两年来最低.日圆兑美元周五降至86.64日圆,为2010年8月以来最疲弱水准.

这帮助引燃日本出口类股的涨势,此前日圆走强令该类股备受打击.指标日经指数自11月中旬以来已经上扬超过20%,今年可望创下2005年以来最佳年度表现.

日本公债收益率(殖利率)亦止跌回升,指标10年期公债收益率自本季初一直受限于0.8%.(完)

(编译 徐文焰; 审校 侯向明)

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