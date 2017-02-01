日本1月制造业扩张速度为近三年来最快--Markit/日经PMI终值

路透东京2月1日 - 周三公布的民间调查显示，日本1月制造业活动扩张速度创近三年来最快，因出口订单激增，说明海外需求强劲反弹。

不过，由于美国贸易保护主义升温可能威胁日本的出口导向型经济，因此一些分析师的乐观程度可能降低。

1月经季节调整后的Markit/日经制造业采购经理人指数(PMI)终值为52.7，略低于初值52.8，但仍高于12月终值52.4。

该指数连续第五个月高于荣枯分界线50，且显示制造业活动的扩张速度为2014年3月以来最快。

1月新出口订单指数终值为53.1，略低于初值的53.2，但仍显示增速为12个月来最快。

衡量国内外需求的整体新订单指数1月终值为54.0，初值为54.1，12月终值为53.2。数据确认，新订单以13个月最快速度增长。

近期数据显示，日本低迷的经济情况可能已处在慢慢恢复中。

日本央行周二在经济预测的季度评估中，上调4月开始的新财年及随后财年的增长预估，认可出口前景正在变好。

但日本央行维持对未来几年本已乐观的通胀预期不变，尽管油价反弹以及日圆贬值导致进口成本上升等外部因素推高了物价。

日本央行称：“经济活动和物价均面临下行风险。”

PMI调查显示，投入价格加速升至22个月高点，因日圆走软以及燃料成本上升导致原材料成本上涨。但日本企业只能略微上调产品价格。

但一些经济学家对日本的经济前景表达了担忧，因为如果美国总统特朗普采取贸易保护主义政策，日本出口可能会受到打击。 (完)