分析：日本制造业外迁导致产业空洞化 出口复苏谈何容易？

资料图片：停泊在东京一处港口中的集装箱货船。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京9月17日 - 日圆汇率下跌，使马自达(7261.T)的重出口策略得到回报，公司恢复盈利。马自达作何反应？答案是将部分生产迁移到墨西哥。

日本经济主要受出口推动，因此对于首相安倍晋三的经济复苏策略而言，日企投资海外工厂简直就是背道而驰。

“企业对于在国内扩大产能不太感兴趣，”瑞穗总合研究所的资深经济学家Kaori Yamato表示。“这对于出口是个麻烦。”

分析师表示，由于企业在国内的生产减少，出口增长就存在结构上的难题，即便安倍的政策使日圆跌至数年低点。

认为在国内生产不划算的并不仅仅是日本的大型出口商。日本政策投资银行的一项调查显示，日本制造业产能为28年最低，计划扩大产能的企业数量较金融危机前减少一半。

老龄化和人口减少使国内市场前景对许多制造商没有吸引力，此外将工厂建在海外销售市场附近也具有成本优势，还能降低汇率波动产生的风险。

日本制造业衰退是一个长期的趋势，而安倍终结通缩和复兴经济的政策仅在2012年底他当选后才实施。

尽管日圆自2012年底以来累计下跌了27%，但若以制造商的资本投资计划和持续的出口低迷来看，分析师认为各种迹象显示日本企业并不买安倍复兴策略的帐。

日圆持续走软两年，并没有说服制造商在国内重建产能。

在马自达宣布每年将出售20万辆Demio紧凑型汽车的计划时，公司首席执行官(CEO)小饲雅道解释说，日圆长期可能升值的风险持续存在，因此马自达不能倚赖国内生产汽车。

经过重新设计的Demio汽车将首次在日本、泰国和墨西哥的一家新厂进行生产。

“这款汽车计划凸显了我们的企业模式，即在加快海外生产步伐的同时，继续在国内生产汽车，”Kogai上周在记者会上表示。“我们会使自己的业务根基面对汇率波动更具韧性。”

其他公司的许多高官则也持类似看法。

三菱汽车(7211.T)周二宣布，其正在印尼建厂为东南亚市场生产货车，丰田汽车(7203.T)也一直考虑在墨西哥建厂。

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**出口增长难现**

周四将公布的贸易数据料进一步显示，日圆疲弱未能带动出口增长，出口料两个月来首次下降。

“我认为，(出口疲弱的)部分原因是结构性因素，但这些因素已经存在数年了，”日本央行总裁黑田东彦上月表示。

“因此我认为，出口的根本性疲弱更多的是由于周期性和一次性因素，”他指的是新兴市场复苏慢于预期，以及美国冬季特别恶劣的天气对需求的影响。

一些分析师仍寄望美国经济好转最终会提升日本出口。但日本央行对经济复苏前景的乐观看法招致许多批评。

安倍指望日圆从2011年的纪录高位下跌会提振出口，并抵消今年4月消费税上调的影响，但出口复苏一直没有切实地呈现。

4月消费税上调后，消费和制造业生产领域正在苦苦挣扎。如果出口保持疲弱态势，安倍可能被说服，推迟原来本打算明年10月将消费税再由8%上调至10%的计划。

安倍提振经济的政策选项已经所剩无几。

日本政府可能再度推出财政刺激方案，但这会加剧对创纪录公共债务的担忧。目前日本的公共债务已经是该国5万亿经济规模的两倍还多。

日本央行内部对进一步放宽政策也可能出现阻挠，因为央行官员或认为，只要年通胀率在升向2%的目标，就无需再出手刺激。

如果日本央行史无前例地量化宽松和日圆大幅贬值，都不足以说服企业留在日本生产更多的商品，分析师表示，那么决策者提供更多同样的举措似乎没有什么价值。

**空洞化**

在2011年地震和核灾后，日本产能真的开始下滑，萎缩将近5%，因供应链受损且日圆升值使得原本就因本国市场疲弱而受挫的制造业感到窘迫不安。

分析师表示，失去的产能恐怕再也回不来。

野村证券资深分析师Masaki Kuwahara表示，自从2012年底以来，实质出口仅增加1.4%，尽管日圆在同期大幅贬值。

“对于那些国际级的企业来说，它们决定采取一种无需取决于或回应汇率波动的策略，”Kuwahara表示。

最近的内阁府数据显示，2012财年制造业海外工厂生产的商品占到创纪录的20.6%。企业预期该占比到2018财年将来到25.5%，表明出口将更难成长。

安倍政府并押注资本支出会增加、企业减税和特别经济区计划将扩大萎缩中的制造基地。

决策者经常会提到日本政策投资银行的调查，该调查结果显示制造业计划本财年国内资本支出将大幅增加18.5%，上个财年则为下滑1.7%。

然而，深究该调查结果，就会发现这并不是那么令人鼓舞的消息。受访企业中只有20.9%想要扩大国内产能，远低于2007财年的42.8%。

受访企业中有40.0%希望投资只用在替换旧股本或简化营运，高于2007财年的26.6%。

这类投资很快就会消退，分析师预期国内产能将会进一步下滑。(完)

(编译 李春喜/李爽/戴素萍 审校 张明钧/杜明霞/高琦)

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