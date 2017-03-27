调查：日本制造业悲观预期美国出台边境税 获利受创难以避免

路透东京3月27日 - 周一公布的一项路透调查显示，日本制造商对美国可能出台边境税忧心忡忡，略超半数的企业预期，如果美国祭出20%左右的进口税，他们的获利将受到打击。

根据最新月度路透企业调查(Reuters Corporate Survey)，作为应对，这些企业考虑降低成本、增加在美国的生产和采购、并上调美国产品价位，但这些措施仅能抵消一部分的影响。

美国是日本最大的出口市场。众议院共和党议员提议征收20%进口税，可能会损及日本重要的汽车、电子及其它出口商。

“我们不得不考虑在美国建立生产设施，”一家橡胶公司经理写道，“但长期来说，这将导致制造业整体离开美国。“

该月度调查是在3月7-21日进行，在129家作出回复的制造业企业中，51%的企业表示获利将受影响。汽车相关企业中该比率最高是77%。该调查是由Nikkei Research代路透进行的。

该比例在日本企业总体中较低，在参与调查的246家企业中，36%的企业表示获利将受影响；参与调查的企业包括服务业及其他更侧重国内经济的非制造业企业。

广泛调整税收计划旨在鼓励企业在美国投资和生产，并支持企业减税。该计划得到美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)的支持。

**美国优先**

特朗普在竞选时承诺“美国优先”，他曾称日本的汽车贸易“不公正”，敦促包括丰田汽车(7203.T)在内的车企在美国建更多的工厂并创造就业岗位。

调查显示，如果此类税种付诸实施，预计获利会受影响的制造商中，有28%会考虑增加在美国的产出和采购。在车企中，该比例攀升至80%。

边境税的批评者称，这会通过更高的价格转嫁到美国消费者身上，调查也显示部分企业可能提价。

17%的制造商会设法通过提价来抵消对获利的影响，电气机械公司中该比例为40%，但仅有10%的车企将会这么做。

与此同时，38%的企业将通过削减成本来应对税费问题，这是最普遍的选择。整体而言，72%的制造业企业将采取某种举措来支撑获利。

NLI Research Institute经济研究部主管Taro Saito表示，预期获利受创的企业占比小于他之前的预期。鉴于削减成本是应对首选，他质疑一些企业是否在认真对待税费计划。

“随着边境税计划越来越可能变成现实，更多企业将转为提高本地生产和采购，”研究了调查结果的Saito表示。

“政策的变化这么大，企业将发现很难找到应对举措。企业要应对20%的边境税率几乎是不可能的，”他说。

实际上，该调查显示，没有日本企业能够抵消掉20%的边境税。只有4%的企业能够应对最高10%的税率，剩余的企业最多可以抵消掉5%的税率。

“‘美国优先’政策不利，”一家经销企业经理写道。(完)