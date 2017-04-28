焦点：日本3月核心CPI和工业生产逊于预期 央行持续面临压力

路透东京4月28日 - 日本3月核心消费者物价指数(CPI)升幅逊于预期，而且家庭支出降幅超过预期，这个迹象令日本央行担忧，内需将不会强劲到足以产生可持续通胀的地步。

3月工业生产降幅亦超预期，但经济分析师仍乐观地认为，下个月生产将迅速回升，因海外经济体坚挺刺激了日本出口需求。

扣除能源价格的CPI实际上是近四年来首次下滑，表明日本央行不会马上退出激进量化宽松计划。

“我认为日本央行今年稍晚将不得不再度下调CPI预估，”东海东京调查中心经济分析师Hiroaki Muto称。

“部分市场人士期望央行退出宽松政策，但下一步行动可能是祭出某种形式的宽松举措。”

在周五数据出炉前的一份路透调查中，受访的多数分析师预测，日本央行下一步行动将是收紧货币政策，但多数人认为时间最早要到明年。

日本总务省周五公布的数据显示，3月包含油品价格、但剔除生鲜食品价格的核心CPI较上年同期上升0.2%，升幅不及分析师预估中值的0.3%，但为连续第三个月上升，因受能源成本上涨推动。

通胀率在近零水准已盘桓近两年时间，对日本央行实现2%的通胀率目标构成重大政策挑战。

3月剔除能源和生鲜食品的CPI较上年同期下降0.1%，为2013年7月以来首降。

政府周五另外公布的数据显示，日本3月失业率持稳于2.8%，求才求职比升至1990年11月以来最高。

但迄今为止，就业市场趋紧对消费者物价的推动作用不大，这是日本央行政策审议中的另外一个问题。

日本政府周五公布的数据显示，日本3月经物价调整的实质家庭支出较上年同期下降1.3%。市场预估中值为下降0.3%。

“家庭支出显然疲弱，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵表示。

“我认为能源价格将继续走高，但如果非能源商品的价格依然疲弱，则通胀不会加速，这令人担忧，”他说。

数据显示，日本3月工业生产较前月减少2.1%，降幅超过预期的0.8%，因电子和汽车制造商减少生产。但制造企业预计，4月份生产将大幅增长8.9%，这意味着3月份的下降是暂时的。

长期停滞的日本经济近月来已现生机，出口和工业生产均受益于全球需求回暖。

日本央行周四一如预期维持货币政策不变，但受海外需求增加影响，其对经济的看法为九年来最乐观。

不过日本央行还下调了截至2018年3月这一财年的核心消费者通胀预估，因服务价格低迷且面临激烈价格竞争的运营商对手机话费打折。

诸多分析师预计，今年稍晚核心消费者通胀或迈向1%。不过这主要归因于能源价格和汇率波动等外部因素，而消费开支本身目前依然疲软。

交互式图表(日本央行的抗击通缩之战)：tmsnrt.rs/28KmQnX

(完)