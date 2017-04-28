焦点：日本3月核心CPI和工业生产逊于预期 央行持续面临压力

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透东京4月28日 - 日本3月核心消费者物价指数(CPI)升幅逊于预期，而且家庭支出降幅超过预期，这个迹象令日本央行担忧，内需将不会强劲到足以产生可持续通胀的地步。
3月工业生产降幅亦超预期，但经济分析师仍乐观地认为，下个月生产将迅速回升，因海外经济体坚挺刺激了日本出口需求。
扣除能源价格的CPI实际上是近四年来首次下滑，表明日本央行不会马上退出激进量化宽松计划。
“我认为日本央行今年稍晚将不得不再度下调CPI预估，”东海东京调查中心经济分析师Hiroaki Muto称。
“部分市场人士期望央行退出宽松政策，但下一步行动可能是祭出某种形式的宽松举措。”
在周五数据出炉前的一份路透调查中，受访的多数分析师预测，日本央行下一步行动将是收紧货币政策，但多数人认为时间最早要到明年。
日本总务省周五公布的数据显示，3月包含油品价格、但剔除生鲜食品价格的核心CPI较上年同期上升0.2%，升幅不及分析师预估中值的0.3%，但为连续第三个月上升，因受能源成本上涨推动。
通胀率在近零水准已盘桓近两年时间，对日本央行实现2%的通胀率目标构成重大政策挑战。
3月剔除能源和生鲜食品的CPI较上年同期下降0.1%，为2013年7月以来首降。
政府周五另外公布的数据显示，日本3月失业率持稳于2.8%，求才求职比升至1990年11月以来最高。
但迄今为止，就业市场趋紧对消费者物价的推动作用不大，这是日本央行政策审议中的另外一个问题。
日本政府周五公布的数据显示，日本3月经物价调整的实质家庭支出较上年同期下降1.3%。市场预估中值为下降0.3%。
“家庭支出显然疲弱，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵表示。
“我认为能源价格将继续走高，但如果非能源商品的价格依然疲弱，则通胀不会加速，这令人担忧，”他说。
数据显示，日本3月工业生产较前月减少2.1%，降幅超过预期的0.8%，因电子和汽车制造商减少生产。但制造企业预计，4月份生产将大幅增长8.9%，这意味着3月份的下降是暂时的。
长期停滞的日本经济近月来已现生机，出口和工业生产均受益于全球需求回暖。
日本央行周四一如预期维持货币政策不变，但受海外需求增加影响，其对经济的看法为九年来最乐观。
不过日本央行还下调了截至2018年3月这一财年的核心消费者通胀预估，因服务价格低迷且面临激烈价格竞争的运营商对手机话费打折。
诸多分析师预计，今年稍晚核心消费者通胀或迈向1%。不过这主要归因于能源价格和汇率波动等外部因素，而消费开支本身目前依然疲软。
交互式图表(日本央行的抗击通缩之战)：tmsnrt.rs/28KmQnX
(完)
(编译 许娜/张若琪/王颖/孙国玉；审校 李婷仪/郑茵/王丽鑫/艾茂林)
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