日本3月全国核心CPI升幅逊于预期 但为连续第三个月增加

路透东京4月28日 - 周五公布的政府数据显示，日本3月核心消费者物价指数(CPI)升幅逊于预期，但为连续第三个月增加，受能源价格上涨推动。

根据日本总务省的数据，3月包含油品价格、但剔除生鲜食品价格的核心CPI较上年同期上升0.2%。升幅不及分析师预估中值的0.3%。

虽然3月核心CPI升幅追平上月创下的2015年4月以来最高升幅，但通胀率在近零水准已守了近两年时间，给日本央行实现2%的通胀率目标造成重大的政策挑战。

日本长期停滞的经济在最近数月已经显露出恢复活力的迹象，因出口和工业生产从全球需求反弹中获益。

日本央行周四一如预期维持货币政策不变，但对经济的看法为九年来最乐观，显示其对于海外需求增长将帮助维持出口带动的经济复苏有信心。

周五出炉的另一份政府数据显示，日本3月失业率持稳于2.8%，求才求职比升至1990年11月以来最高。

许多分析师预期，核心CPI升幅将在今年稍晚升向1%，不过这基本上归因于油价和汇率波动等外部因素，而非持续疲弱的消费者支出。(完)