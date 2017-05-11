日本3月经常帐盈余高于预期 贸易连续第二个月录得顺差

美元因加息前景升至一个月高位 英镑下跌
路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近升息的观点浇了冷水。
路透东京5月11日 - 日本财务省周四公布数据显示，3月经常帐盈余为2.91万亿(兆)日圆(254.5亿美元)，维持已经持续近三年的趋势，得益于海外投资收益稳健。
这是日本经常帐连续第33个月录得盈余。路透调查中分析师预估中值为经常帐盈余2.643万亿日圆。
如果美国总统特朗普决定采取具体行动来调整贸易失衡状况，那么日本经常帐盈余和贸易顺差强劲，可能导致该国容易受到特朗普这种行动的对待。
日本3月贸易顺差缩减至8,655亿日圆，为连续第二个月录得顺差。
特朗普推行“美国优先”，他已经承诺缩减美国对日本等主要出口国家的贸易逆差，因此日本贸易顺差和经常帐盈余成为至关重要的影响因素。
日本经常帐大幅盈余，以及贸易大量顺差，使得美国财政部在上个月公布的汇率报告中将日本列入汇率观察名单。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近升息的观点浇了冷水。
路透6月20日 - 美国股市周二下跌，油价大跌打压能源股，且零售股下挫，因担忧亚马逊提振其服装业务的计划，投资者也担忧美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来升息路径。
路透纽约6月20日 - 油价周二下跌约2%，布兰特原油收于七个月低位，美国原油收于9月以来最低，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。