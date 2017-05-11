焦点：日本3月经常帐盈余胜预估 特朗普贸易政策动见观瞻

焦点：英国央行总裁卡尼称目前不是升息时机
路透伦敦6月20日 - 英国央行总裁卡尼周二指出，目前并不是升息的适当时机，他警告称，在英国准备退出欧盟之际，本已疲弱的薪资增长有可能进一步动能减弱。
路透东京5月11日 - 拜海外投资收益稳健之赐，日本3月经常帐盈余高于预估，延续近三年来呈月度盈余的趋势。
财务省周四发布的数据显示，3月经常帐盈余2.91万亿(兆)日圆(254.5亿美元)，为连续第33个月录得盈余，高于路透调查分析师的预估中值2.643万亿日圆。
日本经常帐持续呈现盈余，或将令美日贸易失衡的棘手问题更加白热化。美国特朗普政府曾誓言，将重新磋商与主要贸易伙伴现行的协议。
“经常帐数据通常不会造成很大的影响，但你永远拿不准特朗普，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵表示。
“很难说这可能会给特朗普的(对日)政策造成何种影响，如果有影响的话。”
日本3月贸易顺差缩减至8,655亿日圆，为连续第二个月录得顺差。
受海外经济体回温提振，海外投资收入也为经常帐盈余助一臂之力。日本3月主要所得收支2.2万亿日圆，因海外直接投资获利增加。
特朗普推行“美国优先”策略，他已经承诺缩减美国对日本等主要出口国的贸易逆差，因此日本贸易顺差和经常帐盈余成为至关重要的影响因素。
日本对美国的庞大经常帐盈余及贸易顺差，使得美国财政部在上个月公布的汇率报告中继续将日本列入汇率观察名单。
据上周美国商务部公布的声明，商务部长罗斯表示，美国不能再忍受对其贸易伙伴国呈现不断上升的贸易逆差。
但日本财务大臣曾表示，上周在与罗斯沟通时并未讨论贸易逆差问题。
自安倍2012年末上台并推出安倍经济学刺激计划以来，日本经济持续温和复苏。
海外需求最近反弹也帮助提振出口和产出，推升企业信心至一年半高位。
日本3月贸易数据显示，出口创逾两年来最快增速，因汽车零部件和钢铁出口增加，暗示海外需求增加可能有助于帮助提振该国缓慢的经济增长。(完)
(编译 龚芳/王兴亚/李爽 审校 杜明霞/张若琪/许娜)
路透伦敦6月20日 - 英国央行总裁卡尼周二指出，目前并不是升息的适当时机，他警告称，在英国准备退出欧盟之际，本已疲弱的薪资增长有可能进一步动能减弱。
英国央行总裁卡尼周二表示，现在不是升息的时候，并警告称薪资增长疲弱，而且英国在准备退欧过程中收入可能受到打击。卡尼在向伦敦银行界讲话时表示，取决于退欧谈判进展情况，企业可能很快需要激活应急计划。英国财政大臣哈蒙德与他一同出席活动。退欧谈判已于昨日开始。“货币政策无法阻止疲弱的实质薪资增长，可能伴随着与欧盟达成新贸易协议，”卡尼称。
路透上海6月20日 - “金融活，经济活；金融稳，经济稳”。围绕如何把防控金融风险放到更重要位置，又确保不因处置风险而引发新风险点且不影响金融创新等热点话题，中国“一行三会”等官员周二齐发声，表态继续保持监管定力，并把握好去杠杆和稳增长的平衡，牢牢守住风险底线。