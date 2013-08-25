黑田东彦：央行货币宽松政策不一定会导致资本流出

路透东京8月25日 - 日本央行总裁黑田东彦表示，一国央行出台货币宽松政策并不一定会导致该国资本流出。

“通过货币政策注入的基础货币几乎全数都会被央行以存款的形式吸纳，”黑田东彦周六在杰克森霍尔(Jackson Hole)年会上发表演讲时说。该年会由美国堪萨斯城联邦储备银行主持召开。

据央行周日发布的网站上的演讲稿，黑田东彦说，“即便一国放松货币政策，这并不一定意味着政策直接注入的资金会‘溢出到海外’。”

部分新兴国家一直抱怨发达国家超宽松货币政策给本国经济构成的影响。这些国家指出，发达国家大量印发的钞票已溢出到他们的经济体内，并导致了不受欢迎的通胀。(完)

(编译 侯向明；审校 王冠中)

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