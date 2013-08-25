黑田东彦：央行货币宽松政策不一定会导致资本流出

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透东京8月25日 - 日本央行总裁黑田东彦表示，一国央行出台货币宽松政策并不一定会导致该国资本流出。
“通过货币政策注入的基础货币几乎全数都会被央行以存款的形式吸纳，”黑田东彦周六在杰克森霍尔(Jackson Hole)年会上发表演讲时说。该年会由美国堪萨斯城联邦储备银行主持召开。
据央行周日发布的网站上的演讲稿，黑田东彦说，“即便一国放松货币政策，这并不一定意味着政策直接注入的资金会‘溢出到海外’。”
部分新兴国家一直抱怨发达国家超宽松货币政策给本国经济构成的影响。这些国家指出，发达国家大量印发的钞票已溢出到他们的经济体内，并导致了不受欢迎的通胀。(完)
(编译 侯向明；审校 王冠中)
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路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。