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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 12:17 BJT

日本金融市场：日股大涨且日债微升，因日本央行启动购债操作

佳能 、丰田汽车 和本田汽车 等主要出口股亦有买兴，涨幅介于2.6-3%，因日圆兑美元 一度下挫1.3%至98.85，创2009年6月以来最低。

日本公债收益率下滑，因日本央行启动刺激操作。10年期公债收益率 跌4个基点至0.490%。

日本央行的目标之一是压低长期利率，以鼓励日本企业增加投资与促使家庭增加支出。

花旗集团驻东京资深分析师Maki Shimizu说，“我们认为10年券收益率将在未来数月向0.20%靠拢。”

但评级机构穆迪表示，日本央行上周宣布的大胆货币宽松举措，只是为政府进行可靠的结构性改革及财政整顿计划争取了时间。

五年券收益率 跌2个基点，报0.160%；但20年券收益率 升1个基点至1.140%。

日本10年期公债期货 涨0.88点，报144.90，稍早触及高位145.02。(完)
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