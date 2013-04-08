日本金融市场：日股大涨且日债微升，因日本央行启动购债操作

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
佳能 、丰田汽车 和本田汽车 等主要出口股亦有买兴，涨幅介于2.6-3%，因日圆兑美元 一度下挫1.3%至98.85，创2009年6月以来最低。
日本公债收益率下滑，因日本央行启动刺激操作。10年期公债收益率 跌4个基点至0.490%。
日本央行的目标之一是压低长期利率，以鼓励日本企业增加投资与促使家庭增加支出。
花旗集团驻东京资深分析师Maki Shimizu说，“我们认为10年券收益率将在未来数月向0.20%靠拢。”
但评级机构穆迪表示，日本央行上周宣布的大胆货币宽松举措，只是为政府进行可靠的结构性改革及财政整顿计划争取了时间。
五年券收益率 跌2个基点，报0.160%；但20年券收益率 升1个基点至1.140%。
日本10年期公债期货 涨0.88点，报144.90，稍早触及高位145.02。(完)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。