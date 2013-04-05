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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 12:50 BJT

日本债市：东京证券交易所在日债期货重挫后两度暂停该期货交易

路透东京4月5日 - 东京证券交易所周五两度暂停日本公债期货的交易，昨日日本央行寄出强力政策刺激后，日债期货今日稍早大幅下挫。

在10年期日债期货 下滑一个大点后，东证所首次宣布暂停交易。交易恢复后，日债期货再跌一个大点，降至144.04。

日债期货在早盘交易中触及了历史高位146.41。昨日日本央行承诺无上限购买资产，并将于2014年底之前将基础货币增加一倍至270兆日圆。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 隋芬; 审校 侯向明)
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