日本金融：财务省暂停两年期公债零售销售，因收益率过低

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透东京10月29日 - 日本财务省周三表示，暂停下一批向散户投资者出售的两年期公债，因收益率(殖利率)触及低位，投资收益变成负值。
这是财务省自2003年3月以来第二次暂停出售，再次显示日本央行激进的激励措施导致日本金融市场紊乱。
零售两年期公债每月发行一次，在金融机构柜台出售。
“起因是昨天标售两年期公债的结果，收益率触及历史低位。因此扣除金融机构收取的代售费用后，这批两年期零售公债无法提供任何正回报，”三菱UFJ摩根士丹利资深固定收益分析师Naomi Muguruma称。
日本周二标售2.7万亿(兆)日圆(249.7亿美元)两年期公债，平均收益率为0.012%，为纪录最低，最高得标收益率为0.017%，为逾10年来最低。(完) (编译 王丽鑫;审校 张明钧)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)