日本金融：财务省暂停两年期公债零售销售，因收益率过低

路透东京10月29日 - 日本财务省周三表示，暂停下一批向散户投资者出售的两年期公债，因收益率(殖利率)触及低位，投资收益变成负值。

这是财务省自2003年3月以来第二次暂停出售，再次显示日本央行激进的激励措施导致日本金融市场紊乱。

零售两年期公债每月发行一次，在金融机构柜台出售。

“起因是昨天标售两年期公债的结果，收益率触及历史低位。因此扣除金融机构收取的代售费用后，这批两年期零售公债无法提供任何正回报，”三菱UFJ摩根士丹利资深固定收益分析师Naomi Muguruma称。