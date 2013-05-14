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货币新闻 | 2013年 5月 14日 星期二 12:20 BJT

日本债市：指标10年期日债收益率升至1月以来最高位

路透东京5月14日 - 指标10年期日本公债收益率升至1月以来的最高位，公债价格连续第三日下跌。

10年期日债收益率 涨5个基点至0.825%。

之前日圆兑美元的跌势推高了日股，并导致日债价格连续两日下滑。美债颓势已然使日债承压。（完）

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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