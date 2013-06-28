版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 12:43 BJT

东京汇市：美元兑日圆升逾99日圆，为6月11日以来首见

路透东京6月28日 - 美元兑日圆周五亚洲时段触及两周半高位，因美国和日本公债利差状况将继续利好美元。

美元兑日圆 上涨0.6%至98.96日圆，此前触及两周半高位99.03日圆。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐