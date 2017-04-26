日本负责地震灾区重建的复兴大臣今村雅弘因言论不当辞职

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。
今村雅弘因周二在自民党议员的聚会上发表上述言论而引咎辞职，成为又一位因言论或行为不当而陷入麻烦的自民党议员。
今村雅弘在说到这次9.0级地震带来的损失时说，“地震幸好发生在东北地区。”
他的言论立即招致首相安倍晋三的指责，安倍还为今村雅弘的不当言论道歉。今村雅弘的迅速辞职旨在将不当言论对安倍政府的损害降至最低。(完)
(编译 汪红英；审校 张荻)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)