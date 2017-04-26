日本负责地震灾区重建的复兴大臣今村雅弘因言论不当辞职

路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。

今村雅弘因周二在自民党议员的聚会上发表上述言论而引咎辞职，成为又一位因言论或行为不当而陷入麻烦的自民党议员。

今村雅弘在说到这次9.0级地震带来的损失时说，“地震幸好发生在东北地区。”

他的言论立即招致首相安倍晋三的指责，安倍还为今村雅弘的不当言论道歉。今村雅弘的迅速辞职旨在将不当言论对安倍政府的损害降至最低。(完)