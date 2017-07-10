焦点：日本5月核心机械订单意外较上月下滑3.6% 政府下调展望

资料图片：2011年6月，日本横滨，一名工人在查看港口待发运的重型机械设备。

路透东京7月10日 - 日本5月核心机械订单因服务业持续疲软而意外下滑，政府八个月来首次调降机械订单展望，引发外界对经济复苏力道的怀疑。

鉴于近来经济动能有上升的迹象，该结果颇令人意外。这表明决策人士在寻求促进经济持续增长时面临艰巨的任务，尤其是如果企业不愿投资的话。不过，分析师提醒不要对这个疲弱数据过度解读。

日本内阁府周一公布数据显示，5月核心机械订单较前月下降3.6%。核心机械订单数据较为波动，被视为衡量未来六至九个月企业资本支出的指标。

这是2016年8月以来的最大月度降幅，而且远逊于路透调查中分析师预估的增长1.7%。4月核心机械订单较前月下滑3.1%。

服务业核心订单减少5.1%，连续第三个月下滑，受累于运输企业的电脑系统和轨道车辆订单下滑，电信和建筑行业的订单也减少。

5月制造业订单较前月增加1.0%，连续第四个月增加，受涡轮和锅炉订单增加带动。

政府自2016年9月以来首次下调对机械订单的评估，称机械订单停滞，这个令人担忧的迹象表明企业可能对投资转趋谨慎。

“(未来数月)机械订单或许不会非常强劲，”内阁府一位官员表示。

“我们不会说机械订单将明显恶化，但我们没有听到企业说订单将在7-9月开始回升，”这位官员还称。

一些分析师认同政府的悲观看法。

“数据非常弱...核心机械订单(在4-6月)很有可能连续第二季下降，

”SMBC日兴证券资深分析师Koya Miyamae表示。

Miyamae表示，让人感到意外的是，受劳动力短缺因素影响的交通运

输、邮政和建筑等行业订单均下降。

**以怀疑态度看数据**

但一些分析师表示，应有所保留地看待周一的数据。

“机械订单数据比较不稳定...这里最好看下日本央行短观数据，”

瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信表示。

日本央行短观报告显示，在截至2018年3月的当前财年，大型企业计

划把资本支出提高8%。

调查还显示，6月大型制造业的企业信心触及逾三年高位。

近期数据确实暗示经济动能正在积聚，不过还不清楚经济复苏是否在

扩散，因5月份工业生产录得2011年3月地震以来的最快降速。

日本政策制定者希望资本支出能帮助重振本国经济，并拉动其脱离长

期的通缩和停滞。

日本央行总裁黑田东彦在数据公布后不久发表讲话，他重申央行决心

维持大规模刺激计划，直到通胀稳稳保持在其2%目标上方。

他还表示，随着经济的改善，通胀率可能会逐步加速升向2%水平。

第一季日本经济环比年率为增长1.0%，得益于强劲的出口和家庭支出

，而截至6月的三个月企业信心也触及三年高位。(完)