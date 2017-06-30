日本5月全国核心CPI小幅上升 但距离央行目标尚远

路透东京6月30日 - 日本5月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.4%，连续五个月上扬，为经济转好将逐步提振通胀率升向日本央行2%的目标增添了一些希望。

但分析师表示，近期油价下跌以及薪资增长持续低迷，令前景蒙阴，可能迫使日本央行在7月调降较为乐观的通胀预期。

其他的数据显示，5月家庭支出较上年同期下降0.1%，即便工作岗位空缺为43年以来的高点，这表明就业市场趋紧尚未对薪资和消费带来持续性的提振。

总务省周五公布，5月失业率意外升至3.1%，求才求职比连续第三个月上升，触及1974年2月以来最高。

政府表示，5月失业率上升为2016年11月来首见，主要因雇员辞职寻找更好的工作岗位，且就业市场有新的求职者加入。

日本5月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.4%，符合分析师预估。该数据4月为同比上涨0.3%。

周五公布的数据还显示，东京地区6月核心CPI较上年同期持平，路透调查预估为上升0.2%。

日本第一季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.0%，受惠于出口强劲及民间消费的双重火力，这促使了日本央行在4月上调其经济评估。

但由于企业对调高价格持谨慎态度，担心这会吓跑对开支很敏感的家庭用户，所以消费者物价升幅仍颇低迷，凸显出日本央行想推动通胀达到2%的目标仍是一大挑战。

消息人士对路透说，预计日本央行7月更新其季度经济预测时，势将再度调升其对经济的看法，并且将下调通胀预估。(完)