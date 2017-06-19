焦点：日本5月出口增幅创逾两年来最快 经济可望持续成长

路透东京6月19日 - 日本5月出口增幅为逾两年来最快，因汽车和钢铁出口增加，这一令人鼓舞的迹象表明海外需求强劲将支撑经济成长。

5月出口较上年同期增长14.9%，为2015年1月以来最大增幅，预估中值为成长16.1%。

出口可望以稳定的速度持续上升，因海外经济显示强劲迹象，而这应该有助于日本经济延续其近期稳健的扩张态势。

“主要假设情境为日本出口将持续回升，”三菱日联摩根士丹利证券的资深市场分析师Shuji Tonouchi表示。

“但因海外电子等某些商品库存开始增加，日本的出口增速或有所放缓。”

Tonouchi称，汽车和汽车零部件出口增加，部分原因为去年5月熊本地震令这些产品的生产暂时停顿。

日本5月对美国出口同比增长11.6%，创2015年7月以来最快增速，归因于汽车和汽车零部件外销增加。

日本5月对中国出口同比增长23.9%，4月份增速为14.8%。平板和半导体制造设备发货量增加，推动了对华出口增长。

数据显示，日本5月对亚洲(包括中国)出口较上年同期增加16.8%，创三个月来最大增幅，因对香港的电子产品出口以及对印尼的钢铁出口增加。

日本5月出口量较上年同期上升7.5%，创三个月最快增速，是又一个显示海外需求坚挺的迹象。

日本5月进口较上年同期增加17.8%，预估中值为增加14.8%，油价同比上涨推高进口额。

5月贸易逆差为2,034亿日圆(18.3亿美元)，预估中值为顺差760亿日圆。

决策者和分析师今年对日本前景的看法愈发乐观，工业生产增加和就业市场收紧显示经济料延续近期的增长态势。(完)