日本可能最快本周恢复进口美国西部白小麦--消息

路透东京7月29日 - 业界消息人士指出，日本最快可能本周恢复进口美国西部白小麦，此前日本已实施更严格措施，这些措施是为了在甜点用面粉中侦测出转基因小麦。

日本是美国白小麦最大进口国，一旦日本恢复进口，加入韩国及其他主要采购国行列，将进一步改善美国白小麦后市。今年5月美国俄勒冈州发现未获批准的转基因小麦后，导致各国暂停进口。

“可能最快本周或下周(恢复进口)，”一名业界消息人士称，这位匿名人士上周五出席日本农林水产省为经办西部白小麦业者召开的会议。

另外三家公司的会议出席代表也表达相同看法。

农林水产省一名官员证实曾召开会议，并表示恢复进口之事已有进展。但官员表示，在恢复进口之前，仍需做出一些决定。

业界消息人士指出，日本可能会规定必须附有美国农业部在美国的样本验证函，但这还未确定。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 田建华)

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