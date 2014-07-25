日本麦当劳停止向中国采购鸡肉　转向泰国采购

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透东京7月25日 - 日本麦当劳控股称，周五已经暂停销售所有使用产自中国鸡肉的食品，完全转向泰国采购。
日本麦当劳已经停止销售使用上海福喜的肉制品的食物。日本麦当劳的麦乐鸡约有20%由上海福喜供货。
“在对麦当劳中国鸡肉制品担忧越发强烈的背景下，我们做了这个决定，”日本麦当劳执行长Sarah Casanova在一份声明中称。
日本麦当劳称，一些店面的鸡肉食品可能会售罄，取决于库存情况。(完)
(编译 王洋; 审校 田建华)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心全球贸易。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。