日本政府本财年准备发行更多用来偿还债务的债券--日经

路透东京12月2日 - 日本经济新闻周五报道称，日本准备发行更多用来偿还债务的债券，因截至3月的本财年税收可能不足。

新增的债券或将令日本公共财政进一步吃紧，也令首相安倍晋三抑制国内沉重债务负担的努力遭遇一记挫折。

报导称，计划将被包括在拟议的第三笔追加预算中，内阁本月料批准这项预算。

消息人士周四告诉路透，对于截至3月的本财年，日本政府现在预计税收将比最初预估的57.6万亿日圆(5,050亿美元)短少高达1万亿日圆。

日本财务大臣麻生太郎将日圆近期升值归咎于出口商获利受挤压造成的税收下降。

“直到10月，汇率都是税收下降背后的一大因素，”麻生太郎在内阁会议受告诉记者。

“11月以来汇率走向已发生变化，所以很难讲税收最后会怎么样，”麻生说道，他所指的是近期随着美元反弹日圆表现出的强势。(完)