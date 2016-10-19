夏普预计本财年营业利润约为3.85亿美元--日经

路透东京10月19日 - 日经周三报导，夏普(6753.T)预计本财年营业利润约为400亿日圆(3.85亿美元)，受助于成本削减，以及退出亏损的北美电视业务。

这将标志着该公司营业利润三年中首次实现正值。夏普目前正在新东家台湾鸿海(2317.TW)麾下重建。台湾鸿海8月对夏普股份增持至66.07%。

夏普股价盘初受此报导影响跳涨6.4%，表现优于基本持平的日经指数.N225。夏普表示无法立即就此报导置评。

夏普还没有提供对截至2017年3月会计年度的业绩预测。日经新闻称，夏普净亏损将从2015财年的2,560亿日圆，降至约400亿日圆。

该报还称，夏普向主要贷款银行提供了内部预测，以确保能继续获得他们对公司重组努力的支持。(完)