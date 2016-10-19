夏普预计本财年营业利润约为3.85亿美元--日经

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透东京10月19日 - 日经周三报导，夏普(6753.T)预计本财年营业利润约为400亿日圆(3.85亿美元)，受助于成本削减，以及退出亏损的北美电视业务。
这将标志着该公司营业利润三年中首次实现正值。夏普目前正在新东家台湾鸿海(2317.TW)麾下重建。台湾鸿海8月对夏普股份增持至66.07%。
夏普股价盘初受此报导影响跳涨6.4%，表现优于基本持平的日经指数.N225。夏普表示无法立即就此报导置评。
夏普还没有提供对截至2017年3月会计年度的业绩预测。日经新闻称，夏普净亏损将从2015财年的2,560亿日圆，降至约400亿日圆。
该报还称，夏普向主要贷款银行提供了内部预测，以确保能继续获得他们对公司重组努力的支持。(完)
(编译 王颖/白云; 审校 王丽鑫/龚芳)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。