澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透东京11月29日电（记者 Junko Fujita）---周二公布的、在日本备受推崇的2012年米其林美食指南显示，东京连续第五年蝉联世界美食之都。
东京获得级别最高的三星评价餐馆数量为16家，较去年增加两家，巴黎有10家。这16家餐馆中，有14家供应日本美食，两家为法国菜。
东京寿司餐馆"Yoshitake"首次入围，即摘得日本餐馆榜首。
位於东京的韩国餐馆"Moranbong"获得二星评价，成为全世界获得评价最高的韩国餐馆。
247家获得星级评价的日本餐馆中，52家获得二星，179家获得一星。巴黎获得星级评价的餐馆总数仅有70家。
首个米其林美食指南诞生於1900年，20世纪20年代引入星级评价系统。米其林东京美食指南始於2007年，东京是首个纳入该指南书的城市，随後米其林美食指南还加入了香港。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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