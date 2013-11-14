日本企图将民用科技用于军事

路透东京11月13日（记者 Tim Kelly/Kiyoshi Takenaka） -日本正在为一个新的尖端科技研究中心敲定预算。该中心仿效美国国防部先进研究项目局（Defense AdvancedResearch Projects Agency--DARPA），试图将大量民用科技用于军事用途。

该研究项目是鹰派首相安倍晋三努力增强日本军事实力的又一举动。安倍一直企图打破战后和平宪法对日本的军事限制。

除了小幅增加国防支出外，安倍还试图解除日本对武器出口自行设定的禁令、并重新解读和平宪法禁止日本对遭到攻击的盟国提供军事援助的内容。

该项目资金尚未敲定，但料将无法与DARPA每年28亿美元的预算规模同日而语。

熟悉项目进程的日本政府官员对路透表示，日本内阁府将监管该项目，正在与财务省就资金规模进行谈判。该项目预算将包含在明年4月开始的新财年预算草案中，而安倍内阁将于12月底通过新财年预算。

日本文部科学省大臣山本一太表示：“我们知道美国的DARPA，但这并不意味着我们要创建另外一个DARPA。”。

山本一太在上周的记者会上称，该项目将涉及安全内容，但并不完全意味着研发军事科技。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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