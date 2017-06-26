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国际财经 | 2017年 6月 26日 星期一 10:36 BJT

日本经济产业大臣世耕弘成称高田破产不可避免

路透东京6月26日 - 日本经济产业大臣世耕弘成周一表示，鉴于高田(7312.T)产品召回的严重性，该公司申请破产不可避免。

世耕弘成对记者表示，已要求经济产业省官员想出一个办法，向可能受高田破产影响的小型企业提供100%的贷款担保。

世耕弘成还表示，希望密切监控与高田有业务往来的小企业的流动性和融资情况。(完)

(编译 李爽 审校 于春红)

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