日本经济产业大臣世耕弘成称高田破产不可避免

专访：伦敦银行业申请巴黎运营牌照保欧盟业务--前法国央行总裁

路透巴黎6月27日 - 前法国央行总裁诺亚告诉路透，英国银行业已经在悄然申请在英国退欧后在巴黎运营的牌照，因为法国新总统马克龙计划实施的改革措施，改善了巴黎作为金融中心的前景。