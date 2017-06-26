日本经济产业大臣世耕弘成称高田破产不可避免

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透东京6月26日 - 日本经济产业大臣世耕弘成周一表示，鉴于高田(7312.T)产品召回的严重性，该公司申请破产不可避免。
世耕弘成对记者表示，已要求经济产业省官员想出一个办法，向可能受高田破产影响的小型企业提供100%的贷款担保。
世耕弘成还表示，希望密切监控与高田有业务往来的小企业的流动性和融资情况。(完)
(编译 李爽 审校 于春红)
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透巴黎6月27日 - 前法国央行总裁诺亚告诉路透，英国银行业已经在悄然申请在英国退欧后在巴黎运营的牌照，因为法国新总统马克龙计划实施的改革措施，改善了巴黎作为金融中心的前景。
路透纽约6月27日 - 美国保德信金融集团旗下投资管理部门PGIM周二称，全球地产市场的黄金时代似乎接近尾声，因利率上升和回报率下降损及地产市场的表现，但地产业前景依旧亮丽。