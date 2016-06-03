日本男童失踪近一周后被发现 身体无恙

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透东京6月3日 （记者 Elaine Lies） - 日本七岁小男孩Yamato Tanooka在茂密森林失踪近一周后，周五被发现还活着，且未受伤。对Yamato的大规模搜救活动引发日本全国的关注。
Yamato在距上周六失踪地点约4公里的一处日本自卫队营地建筑里被发现。据称Yamato的父母当时为惩罚他向汽车丢掷石块而将其留在路边。
“我们的一个士兵今早正准备训练，他打开营地一栋建筑的门时发现了Yamato。”一名日本自卫队成员告诉日本放送协会（NHK）。
Yamato随后被带往医院检查。一名医生在新闻发布会上称，除了体温较低之外Yamato身体无恙，但他将在医院留观一夜以防意外。
Yamato的父亲Takayuki Tanooka含泪向搜救者致谢，并为由此带来的麻烦道歉。
“我们已反思我们的行为，确实过分了。”Takayuki Tanooka声音颤抖地说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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