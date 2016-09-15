日本三菱商事拟买下连锁便利店Lawson多数股权

路透东京9月15日 - 日本贸易公司三菱商事(8058.T)周四表示，正在考虑增持连锁便利店运营商Lawson(2651.T)股票，将其变为自己的子公司。这宗交易的价值约为1,400亿日圆(13.7亿美元)。

Lawson正在试图夺回日本市场份额。零售商FamilyMart与UNY Group (8028.T)本月稍早合并，把Lawson的店铺数量排名从第二挤到第三。

一名了解谈判情况的消息人士对路透表示，三菱商事计划将其对Lawson的持股比例提高至略超过50%。两家公司各自发表声明称，三菱商事正在考虑一项收购交易，但尚未做出决定。

三菱商事截止今年年初对Lawson的持股比例为33.4%，已经是其最大股东。三菱商事是日本最大的综合企业，业务范围广泛，从钢材加工到鲑鱼养殖均有涉足。

Lawson当前市值约为7,920亿日圆，再加上一定的溢价，三菱商事把持股比例提高到50%将需斥资约1,400亿日圆。

消息人士称，在国内便利店与规模较大的超市连锁店进行竞争、以吸引包括老年人在内的广大消费者之际，Lawson一定会从三菱商事旗下庞大的食品加工和分销业务中获利。

“三菱商事扩大版图的最大益处是，他们将帮助我们提高产品的吸引力，”一位公司消息人士称，由于此事的敏感性，其拒绝具名。

尽管Lawson将从三菱商事不断增加的支持中获益，但一位投资者称，对于三菱商事来说，这笔投资相对于其庞大的投资组合来说，只是九牛一毛。

“这将带来更加稳定的回报。但在三菱商事集团内部来说，其规模非常小，所以影响不太大，”Pelargos Capital执行长Richard Dingemans称。

为了更好地在日趋整合的便利店行业进行竞争，Lawson已与规模较小的地区便利连锁店建立合资企业，以扩张其在日本的版图。(完)