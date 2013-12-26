日本监管机构对瑞穗涉黑贷款进行处罚--消息

路透东京12月26日 -知情人士称，由于瑞穗金融集团(8411.T)牵涉向有组织犯罪团伙贷款的丑闻，日本银行业监管机构周四将责令瑞穗的银行部门在1月20日至2月19日暂停与消费信贷公司的一些放款业务，但不会发布其他具体处罚措施。

消息人士称，金融厅的命令还要求瑞穗银行及其母公司改进业务、明确责任归属。这创下日本金融厅对单一事件采取第二次处份的罕见例子。

预计金融厅将在0635GMT公布这项命令。

知情人士周三称，日本金融厅(FSA)将勒令瑞穗金融集团部分业务暂停一个月，作为对其向有组织犯罪团伙成员提供贷款的进一步处分。[ID:nL3S0K40P1]

在瑞穗表示，曾向当局提供有关处理黑道贷款问题的虚假讯息后，金检人员已对瑞穗展开第二波调查。

FSA在9月底向瑞穗发布业务改善令，因为瑞穗在得知部分贷款是放贷给“反社会势力”后，有两年时间迟迟未有行动。(完)

(编译 李婷仪 审校 蔡美珍/张涛)

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