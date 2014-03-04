日本部分议员要求修改关于慰安妇的道歉

路透东京3月3日（记者 Elaine Lies） -日本民族主义政客周一敦促政府修改1993年向亚洲慰安妇的道歉，称日军强征数万慰安妇的说法“完全是个谎言”。

如果日本修改时任内阁官房长官的河野洋平所发出的道歉，可能引发中国和韩国的强烈不满，大多数慰安妇来自中韩。

安倍政府曾表示，将成立一个重新评估韩国慰安妇证词的团队。但日本官员谨慎地避免提到修改或淡化道歉。

日本维新会议员NoriakiNakayama否认大规模强征慰安妇的说法。“韩国所说的……日军强征20万慰安妇完全是个谎言。”

前日本航空自卫队幕僚长田母神俊雄表示，日本必须“更加强力地传递自己的观点”。田母神俊雄2008年辞职，因发表文章否认日本是战争中的侵略国。

“中国和韩国即使说谎心里也不感到难受。而我们日本人如果说谎就就会难受。”田母神俊雄说道。他呼吁发起请愿，要求修改宣言以“保护日本的荣誉”。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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