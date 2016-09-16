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国际财经 | 2016年 9月 16日 星期五 10:57 BJT

日本财务大臣麻生太郎称与日本央行密切合作以抗击通缩

路透东京9月16日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，他在与日本央行密切合作以抗击通缩，并称货币政策措施由日本央行决定。

在被问及商业银行批评日本央行负利率政策挤压了本就微薄的利润率时，麻生太郎发表了上述言论。

日本央行下周将召开政策会议，这次会议将全面评估其货币政策。(完)

(编译 杜明霞；审校　戴素萍)

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