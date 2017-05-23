日本财相麻生太郎誓言坚持2020/21财年预算平衡目标

路透东京5月23日 - 日本财务大臣麻生太郎指出，日本必须坚持2020/21财年达成预算平衡的政府目标，宣示推动整顿日本财政的决心。

麻生太郎是在首相安倍晋三的经济财政谘问会议上作此承诺；经济财政谘问会议周二讨论政府的年度主要经济财政政策纲领，预定年中左右公布纲领。

这份纲领将为编列2018年财年政府预算提供基础。

“到2020财年实现基本预算盈余是我们对后代最起码的责任。我们不能放弃此一目标，”麻生太郎在提交给经济财政谘问会议的一份文件中称。

不包含发行新债及偿债支出的基本预算收支，是衡量政府平衡预算开支与收入情况的关键指标。

日本距离预算平衡目标仍很遥远。根据日本政府自己的测算，如果没有提振税收及削减支出的更多努力，2020/21财年底时无法实现基本预算盈余。

日本公共债务已超过其经济规模的两倍，因此政府放松财政纪律的任何迹象都可能导致该国财政崩溃或者通胀失控，使得普通民众遭殃。

麻生太郎敦促政府在编制2018财年预算时限制社会保障支出增长，并要求采取措施进一步控制这类支出。

麻生太郎指出，财政整顿应该有助于经济增长和提高税收收入，因其可以减轻对于未来的担忧并刺激消费者支出和企业投资。

他还表示，财政改革应该会增强日本脆弱的财政结构，并赢得国际社会的信任。

“指标政府公债收益率保持在非常低的水平，但我们应该假定，如果日本成功地摆脱通缩，则利率上升速度将会超过名义经济增长速度，”麻生表示，要求采取审慎的财政政策。(完)