日本财务省财务官暗示随着日圆飙升 政府已做好干预汇市准备

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京11月9日 - 日本财务省财务官浅川雅嗣周三暗示，政府已做好干预汇市的准备。随着特朗普接近赢得美国总统大选，避险日圆飙升。
“(汇市)波动相对大，”浅川雅嗣告诉记者，并称他正在以紧迫的心情密切关注市场。
“我将与财务大臣(麻生太郎)协商如何应对，”他表示。是否干预汇市的最终决定由财务大臣做出。
浅川雅嗣稍后告诉记者，他不会就日本是否将干预汇市置评。
美元兑日圆周三跌逾3%，因美国总统选情太过接近，尚难分胜负。
周三稍早，日本内阁官房长官菅义伟告诉记者，如有必要日本政府将在金融市场采取行动，正在密切关注任何过度波动迹象。
日圆的迅速上涨一直是日本政策制定者的心头病，担心日圆过度升值将打击日本脆弱的出口依赖型经济。(完)
(编译 刘秀红；审校 杜明霞)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。