日本财务省财务官暗示随着日圆飙升 政府已做好干预汇市准备

路透东京11月9日 - 日本财务省财务官浅川雅嗣周三暗示，政府已做好干预汇市的准备。随着特朗普接近赢得美国总统大选，避险日圆飙升。

“(汇市)波动相对大，”浅川雅嗣告诉记者，并称他正在以紧迫的心情密切关注市场。

“我将与财务大臣(麻生太郎)协商如何应对，”他表示。是否干预汇市的最终决定由财务大臣做出。

浅川雅嗣稍后告诉记者，他不会就日本是否将干预汇市置评。

美元兑日圆周三跌逾3%，因美国总统选情太过接近，尚难分胜负。

周三稍早，日本内阁官房长官菅义伟告诉记者，如有必要日本政府将在金融市场采取行动，正在密切关注任何过度波动迹象。

日圆的迅速上涨一直是日本政策制定者的心头病，担心日圆过度升值将打击日本脆弱的出口依赖型经济。(完)