日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”

调查：日本企业认为内需不振和劳动力短缺是主要担忧问题
路透东京6月21日 - 路透调查显示，日本企业表示未来三年最大的担忧是国内需求萎缩，劳动力短缺加剧紧随其后，凸显日本人口下降和老龄化的困境。
路透日本横滨5月5日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，美国升息引发新兴市场“资本外逃”的可能性一直存在。
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
东盟+3的会议与亚洲开发银行(ADB)的年度会议同时举行。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透东京6月21日 - 路透调查显示，日本企业表示未来三年最大的担忧是国内需求萎缩，劳动力短缺加剧紧随其后，凸显日本人口下降和老龄化的困境。
路透东京6月20日 - 日本放送协会(NHK)周二报道称，东芝半导体事业的出售案，将选中由日本政府牵头的日本、美国、韩国企业及资金团队收购。
路透悉尼6月21日 - 油价周三跌至七个月低点，让亚洲投资者紧张不安，盖过了全球知名指数供应商--MSCI明晟将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数的影响。