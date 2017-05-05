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国际财经 | 2017年 5月 5日 星期五 17:20 BJT

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”

路透日本横滨5月5日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，美国升息引发新兴市场“资本外逃”的可能性一直存在。

他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。

东盟+3的会议与亚洲开发银行(ADB)的年度会议同时举行。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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