日本短期内不可能采取“直升机撒钱”政策--消息

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京7月14日 - 直接参与政策制定的多名日本政府及央行官员表示，短期内日本不可能采取“直升机撒钱”政策。
在日本央行的量化质化宽松(QQE)方案下，日本央行每月买进的公债数量，已超过政府向市场发债的数量。
多位官员表示，日本央行积极印钞，将借贷成本压至接近零，日本政府并未积极争取修改法律，以迫使央行采取直升机撒钱政策。由于事涉敏感，官员拒绝具名。
日本央行直接认购日本公债在法律上也是不允许的。这意味着国会需要修改法律，日本央行才能开始行动。
“实施直升机撒钱从严格意义上来说是不可能的，因为这是法律不允许的，”一位官员说，“如果这是指日本央行购买大量债券，日本政府部署财政刺激措施，那我们已经这么做了。”
“一个国家随心所欲地支出而不用偿还是不切实际的，”另一位要求匿名的官员称。
“我没有听说财务省有这类讨论，”第三位消息人士并称，实施直升机撒钱是“不可思议的”。(完)
(编译 蔡美珍/汪红英；审校 于春红/张荻)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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