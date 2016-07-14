日本短期内不可能采取“直升机撒钱”政策--消息

路透东京7月14日 - 直接参与政策制定的多名日本政府及央行官员表示，短期内日本不可能采取“直升机撒钱”政策。

在日本央行的量化质化宽松(QQE)方案下，日本央行每月买进的公债数量，已超过政府向市场发债的数量。

多位官员表示，日本央行积极印钞，将借贷成本压至接近零，日本政府并未积极争取修改法律，以迫使央行采取直升机撒钱政策。由于事涉敏感，官员拒绝具名。

日本央行直接认购日本公债在法律上也是不允许的。这意味着国会需要修改法律，日本央行才能开始行动。

“实施直升机撒钱从严格意义上来说是不可能的，因为这是法律不允许的，”一位官员说，“如果这是指日本央行购买大量债券，日本政府部署财政刺激措施，那我们已经这么做了。”

“一个国家随心所欲地支出而不用偿还是不切实际的，”另一位要求匿名的官员称。

“我没有听说财务省有这类讨论，”第三位消息人士并称，实施直升机撒钱是“不可思议的”。(完)