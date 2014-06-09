黑田东彦：日本宽松货币政策达到预期效果 但退出仍为时过早

大众汽车第一季营业利润跳增 主因大众品牌战绩明显好转
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
路透约旦死海6月7日 - 日本央行总裁黑田东彦周六表示，一年前出台的大规模刺激政策已经实现了提振实质经济、推动成长和摆脱通缩的目标，不过他称，在两年时间内达到2%的通胀率目标可能需要更长时间才会实现。
他表示，央行去年4月出台的定量和定性货币宽松政策(QQE)已经达到预期目标。
“一年已经过去...政策发挥了预期效果，金融市场、实质经济和物价水平都出现改善，”黑田东彦在国际经济学会(International Economic Association)第17届全球会议上表示。
对于央行是否能在两年内达到通胀目标，黑田东彦暗示可能需要更长时间。
“当日本央行推出QQE时，我们宣称打算在大概两年时间内实现2%的通胀目标，”他说，“QQE政策将会维持下去，将持续到我们实现2%的通胀目标，并以可维系的方式保持2%的通胀率，因此可能需要超过两年的时间，不管怎样我们仅走了一半。”
黑田东彦称，大规模货币宽松措施已经让人们的通胀预期整体上升。
他指出，剔除上调消费税的影响，日本4月通胀率升至1.5%；去年3月剔除生鲜食品的消费者物价指数(CPI)同比下降0.5%。
黑田东彦称，央行大规模购买日本公债让10年期公债收益率(殖利率)维持在大约0.6%的低位。
他补充说，退出QQE政策可能带来风险，目前而言为时过早。
黑田东彦表示，央行将继续购买平均剩余期限为六至七年的长期公债，直至实现2%的通胀目标。
“因此，讨论退出策略，如何退出及何时退出，肯定为时过早，不过我可以说，在未来几个月逐步退出QQE有许多选项和方式，”他补充说。
他表示，日本经济成长受到内需的拉动，央行政策通过提高通胀预期来鼓励实际利率下降，从而刺激实体经济。“因此，实际利率一直为负并继续下滑，为实体经济提供了刺激。”(完)
(编译 王兴亚；审校 李爽)
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