黑田东彦：日本宽松货币政策达到预期效果 但退出仍为时过早

路透约旦死海6月7日 - 日本央行总裁黑田东彦周六表示，一年前出台的大规模刺激政策已经实现了提振实质经济、推动成长和摆脱通缩的目标，不过他称，在两年时间内达到2%的通胀率目标可能需要更长时间才会实现。

他表示，央行去年4月出台的定量和定性货币宽松政策(QQE)已经达到预期目标。

“一年已经过去...政策发挥了预期效果，金融市场、实质经济和物价水平都出现改善，”黑田东彦在国际经济学会(International Economic Association)第17届全球会议上表示。

对于央行是否能在两年内达到通胀目标，黑田东彦暗示可能需要更长时间。

“当日本央行推出QQE时，我们宣称打算在大概两年时间内实现2%的通胀目标，”他说，“QQE政策将会维持下去，将持续到我们实现2%的通胀目标，并以可维系的方式保持2%的通胀率，因此可能需要超过两年的时间，不管怎样我们仅走了一半。”

黑田东彦称，大规模货币宽松措施已经让人们的通胀预期整体上升。

他指出，剔除上调消费税的影响，日本4月通胀率升至1.5%；去年3月剔除生鲜食品的消费者物价指数(CPI)同比下降0.5%。

黑田东彦称，央行大规模购买日本公债让10年期公债收益率(殖利率)维持在大约0.6%的低位。

他补充说，退出QQE政策可能带来风险，目前而言为时过早。

黑田东彦表示，央行将继续购买平均剩余期限为六至七年的长期公债，直至实现2%的通胀目标。

“因此，讨论退出策略，如何退出及何时退出，肯定为时过早，不过我可以说，在未来几个月逐步退出QQE有许多选项和方式，”他补充说。

他表示，日本经济成长受到内需的拉动，央行政策通过提高通胀预期来鼓励实际利率下降，从而刺激实体经济。“因此，实际利率一直为负并继续下滑，为实体经济提供了刺激。”(完)

(编译 王兴亚；审校 李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。