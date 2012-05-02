日本若上调消费税受挫 恐面临苦果--穆迪

欧洲央行执委劳滕施莱格乐见通胀上升 但称升息还言之过早
路透柏林2月18日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)曾表示，欧央行需要观察通胀是否在其略低于2%的目标区间内企稳，之后才可以升息，但她希望购债计划能在年底前逐步缩减规模。
路透马尼拉5月2日电---穆迪投资服务公司(Moody's)高级副总裁Tom Byrne周三表示,若日本不推行消费税上调措施,恐造成日本公债市场的引爆点提前到来,并促使投资者要求更高溢价.这增添了日本进行税改的压力.
Byrne指出,上调消费税确实会使日本经济成长更加疲弱,但日本需"咬紧牙关",着手修复因福利成本膨胀而受创的公共财政.
"如果不上调消费税,就不得不发行更多日债,这将使得引爆点更早到来,市场将要求更高的风险溢价,"Byrne在马尼拉召开的亚洲开发银行会议期间告诉记者.
"我们倾向认为存在事态急剧变化的临界点."
面对滚雪球般的债务,日本首相野田佳彦正努力维系党派团结,致力推动2015年前将消费税率从5%上调一倍的富争议计划,但控制参议院的反对党派拒绝就此合作.
穆迪对日本债信评级为Aa3,展望为稳定,但警告若消费税上调计划进一步拖延,将重新评估评级.
日本政府借款额高於税收额,其债务负担已累积到相当於日本两年的经济产出,为世界最高债务占国内生产总值(GDP)比率.
与债务沉重的欧洲国家不同,大多数日本公债由本国投资者持有.(完)
--编译 石冠兰;审校 王冠中
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