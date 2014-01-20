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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 11:25 BJT

基金产业：日本共同基金规模2013年创纪录增长1,680亿美元

路透东京1月17日 - 日本共同基金市场2013年创纪录增长，整体资产规模六年多来首次突破80万亿(兆)日圆，因股市坚挺和日圆走软吸引资金稳步流入。

在日圆下跌、及日本首相安倍晋三和日本央行祭出积极刺激经济举措的推动下，共同基金市场从日本散户手中获得的净资金流入规模较上年同期增加近六倍，至10万亿日圆。

日本投资信托协会(Investment Trusts Association of Japan)称，截止12月底，日本共同基金的资产价值创纪录地增加17.5万亿日圆，或27.3%，至81.5万亿日圆，创2007年10月以来新高。日本共同基金市场规模是亚太地区第二大，仅次于澳洲；在全球则排名第九。

日本投资信托协会表示，2013年，散户投入巨资到海外高收益基金、房地产基金和上市交易基金(ETF)，同时减持海外股票基金和多项资产平衡基金。(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
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