基金产业：日本共同基金规模2013年创纪录增长1,680亿美元

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透东京1月17日 - 日本共同基金市场2013年创纪录增长，整体资产规模六年多来首次突破80万亿(兆)日圆，因股市坚挺和日圆走软吸引资金稳步流入。
在日圆下跌、及日本首相安倍晋三和日本央行祭出积极刺激经济举措的推动下，共同基金市场从日本散户手中获得的净资金流入规模较上年同期增加近六倍，至10万亿日圆。
日本投资信托协会(Investment Trusts Association of Japan)称，截止12月底，日本共同基金的资产价值创纪录地增加17.5万亿日圆，或27.3%，至81.5万亿日圆，创2007年10月以来新高。日本共同基金市场规模是亚太地区第二大，仅次于澳洲；在全球则排名第九。
日本投资信托协会表示，2013年，散户投入巨资到海外高收益基金、房地产基金和上市交易基金(ETF)，同时减持海外股票基金和多项资产平衡基金。(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%