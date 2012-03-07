日美拟大规模减免缅甸债务--日经

路透东京3月7日电---《日本经济新闻》周三报导称，日本、美国以及主要国际金融机构考虑对缅甸实施大规模债务减免计划，或于本月就启动谈判。

缅甸将因此甩掉数千亿日元的贷款债务。报导称，若缅甸采取进一步行动走向民主，该计划将为对缅经济援助铺平道路。

日本於1987年停止对缅甸的日元贷款，本次债务减免也将打开日本恢复对缅贷款的大门。日本是缅甸的最大援助国，仍有价值4,000亿日元（49.5亿美元）的发展援助贷款未收回。

报导称，缅甸在世界银行、亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行以及其他多边债权人处负债总计约1,000亿日元，需减除债务负担才能获得新贷款。

报导并称，日本正与美国、德国、世界银行以及其他利益相关者协调，且打算同缅甸政府加强援助对话。

该报称，日本的一个提议是，由该国向缅甸提供过桥贷款，助其加速偿还多边债权人债务。

上月美国放松了对缅甸的部分制裁，以支持亚洲开发银行等机构的工作，并向缅甸新一届平民政府提供技术援助。

缅甸前军事政府已为新政府的改革计划提供方便，释放了数百名政治犯，放松媒体管制，并同该国民主运动领导人昂山素季接洽。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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