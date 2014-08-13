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路透中文体育短讯 | 2014年 8月 13日 星期三 16:03 BJT

日本建议本国赴青奥运动员在南京外出时穿便装

日本奥林匹克委员会（JOC）建议参加南京青年奥林匹克运动会的本国运动员在南京市外出时勿穿官方运动服，要穿便装，以防遭到攻击。日本奥林匹克委员会执委会成员Yosuke Fujiwara对共同社称，他们正采取预防措施，以确保本国运动员在南京的安全。青奥会将于8月16-28日在南京举行。图为记者参观南京大屠杀纪念馆的资料图片。路透
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